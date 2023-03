Chris Dobey sloopt Michael van Gerwen in halve finale Premier League

Tim van Dijke schiet uit pedaal en mist daardoor sprintzege in GP de Denain

Tim van Dijke heeft donderdag in de Grand Prix de Denain, een koers in het noorden van Frankrijk, op ongelukkige wijze net naast de overwinning gegrepen. De coureur uit Colijnsplaat was in de eindsprint de nummer twee achter de Colombiaan Juan Sebastián Molano.