Chileense sensatie verrast Thiem in Hamburg

De als eerste geplaatste Thiem maakte vroeg in de tweede set twee keer een break achterstand ongedaan, maar moest na twee uur toch buigen in de tiebreak.



Thiem haalde onlangs op Roland Garros de finale. Op Wimbledon gaf de nummer acht van de wereld in de eerste ronde op tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis.



Voor de 22-jarige Jarry is het de eerste zege ooit op een speler uit de toptien. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Pablo Carreno Busta uit Spanje en Georgiër Nikoloz Basilasjvili.