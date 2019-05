Chileens tennistalent Garin pakt titel in München

De 23-jarige Berrettini, die vorige week het ATP-toernooi in Boedapest won, voelde in München kennelijk de vermoeidheid nog in zijn benen bij aanvang van de finale, want in de eerste set was hij kansloos. In het tweede bedrijf hervond de Italiaan nieuwe energie en sloeg hij vooral sterke forehands, terwijl Garin fouten begon te maken met zijn backhand. De derde set liep uit op een tiebreak en daarin was de Chileen superieur: 7-1.