Chatsjanov maakt in finale in Parijs einde aan zegereeks Djokovic

Hoek buigt na slechte start voor aanvallend sterk DVS’33

9:14 ERMELO – Voor de eerste keer dit seizoen moest alles en iedereen bij Hoek erkennen dat het een tegenstander had getroffen die over 90 minuten gezien een maatje te groot was. Op bezoek bij DVS’33 keek de ploeg van Dennis de Nooijer net als een week eerder tegen Ajax tegen een 2-0-achterstand aan. Halverwege stond het 3-1, in de tweede helft draaide Hoek de thuisploeg de duimschroeven aan en kwam het terug in de wedstrijd (3-2). Maar het slotakkoord was voor DVS’33: 4-2.