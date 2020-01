Chardy vervangt landgenoot en oud-winnaar Tsonga in Rotterdam

Zijn vervanger Chardy is de huidige nummer 58 van de wereld. De 32-jarige Fransman won in 2009 het toernooi in Johannesburg en bereikte in 2018 nog de finale van het Libéma Open in Rosmalen. Afgelopen jaar pakte hij in Rotterdam samen met de Fin Henri Kontinen de dubbeltitel. Het wordt zijn vierde deelname. In 2015 en 2016 haalde hij de tweede ronde, vorig jaar verloor Chardy in de eerste ronde van de Rus Daniil Medvedev.