Chaos bij ‘zwalkend’ Twitterbeleid zorgt voor kritiek bij Sergio Ramos: ‘Focus op elimineren haat’

Oemoemenoe en Tovaal winnen, maar degradatie­ge­vaar is niet geweken

De Zeeuwse rugbyclubs waren dit weekend goed op dreef. Oemoemenoe won in en tegen Zwolle met 17-23 en hield daarmee de kans op handhaving in de eerste klasse in eigen hand. Ook Tovaal deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. Het reeds gedegradeerde REL, dat incompleet aan de start verscheen, werd uiteindelijk met 82-12 verslagen.