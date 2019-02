Cecchinato weerhoudt Schwartzman van titel in eigen land

DERDE DIVISIE ZONDAG/VIDEO Goes krijgt van JVC Cuijk het volgende tikje

16:51 GOES – Zondag-derdedivisionist Goes heeft op eigen veld een pijnlijke nederlaag geleden. Nummer vijftien JVC Cuijk was met 0-1 te sterk voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra en verkleinde het gat met de Zeeuwen daardoor tot slechts één punt. Goes heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.