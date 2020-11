Carreño Busta onderuit tegen Nadal: Schwartzman naar ATP Finals

Plan B van de KNVB: Een stip op de horizon, maar ook nog veel vraagte­kens

5 november VLISSINGEN - Bijna een maand nadat de voetbalcompetities opnieuw werden stilgelegd en er vooral onzekerheid was over het vervolg, zette de KNVB woensdag weer een stip op de horizon. Het zogeheten ‘Plan B’ moet de bal half januari op z’n vroegst weer aan het rollen krijgen, maar wat betekent dat voor het Zeeuwse voetbal? De clubs krijgen er mogelijk allemaal op een andere manier mee te maken, maar over één ding kunnen ze elkaar figuurlijk de hand schudden: ‘Het is nog veel te vroeg om te juichen.’