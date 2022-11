Caroline Garcia wint zinderend gevecht en plaatst zich als laatste speelster voor halve finales WTA Finals

Het concept was op voorhand simpel: de winnaar mag het een dag later opnemen tegen Sakkari. In de eerste set leek de wedstrijd de kant van Garcia op te vallen, maar de Russische Kasatkina knokte zich terug en sleepte zelfs de set binnen. In de tweede set viel juist alles wel de kant op van Garcia en was Kasatkina in geen velden of wegen te bekennen.



Die trend leek ze in de derde en beslissende set door te trekken, maar ondanks een vroege break kantelde de partij. Met een driftige pas en een gebalde vuist na elk gewonnen punt kreeg Kasatkina bij een 4-3 stand zelfs een breakpoint, maar Garcia werkte die goed weg. Daarna behield ze ook haar game en stond het alsnog gelijk. In die game kreeg Garcia maar liefst zes kansen om de break te plaatsen, zonder succes: haar nieuwe tactiek om alles met een winner snel af te maken slaagde niet. Na dertien minuten hield Kasatkina haar eigen games.