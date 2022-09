Carlos Alcaraz na zinderend gevecht met Jannik Sinner als laatste naar halve finales in New York

Na Frances Tiafoe, Karen Chatsjanov en Casper Ruud heeft Carlos Alcaraz als laatste de halve finales beriekt van de US Open. De Spanjaard versloeg na Jannik Sinner na een zinderend gevecht in vijf sets: 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3. De wedstrijd in het Arthur Ashe stadion duurde 5 uur en 14 minuten en was pas kort voor 03.00 uur afgelopen.

Alcaraz is zelf de nummer drie van de plaatsingslijst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Het is voor de Spanjaard de eerste keer dat hij de halve finale van een grand slam bereikt. Vorig jaar moest hij in de kwartfinale in New York tegen de Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime opgeven vanwege een blessure.

In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De 24-jarige tennisser uit de VS had eerder donderdag de Rus Andrej Roeblev in drie sets verslagen (7-6 (3) 7-6 (0) 6-4). De andere halve finale gaat tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Noor Casper Ruud.

Alcaraz maakt door zijn overwinning nog steeds kans om de nieuwe nummer een van de wereld te worden. De Spanjaard zou dan de jongste tennisser zijn die de toppositie verovert. Ook de Noorse tennisser Ruud en de in New York reeds uitgeschakelde Rafael Nadal maken nog kans op de toppositie.

Iga Swiatek

Iga Swiatek verzekerde zich bij de vrouwen ook van een plek in de halve finales. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-3 7-6 (4). De 21-jarige Swiatek neemt het bij de laatste vier op tegen Aryna Sabalenka uit Belarus. Vorig jaar schopte Swiatek, tweevoudig winnares van Roland Garros, het niet zo ver. Toen verloor ze in de vierde ronde in New York. ,,Ik verwachtte helemaal niets aan het begin van dit toernooi”, zei de Poolse. ,,Ik werk hard en houd mijn verwachtingen laag. Vandaag was een heel zware wedstrijd en ik denk dat het niveau hoog was, dus ik ben best blij dat ik het heb gered.”

Volledig scherm Iga Swiatek. © ANP / EPA

Swiatek had twee keer de kans om het in haar eigen servicegame af te maken in de tweede set, maar dat lukte haar niet. Pegula wist beide keren terug te knokken. ,,Ik probeerde haar terug te drukken, maar ze is heel goed in het slaan van returns, dus de druk lag ook bij mij. Daarom eindigde het in een tiebreak.” Daarin sloeg ze op 6-4 toe.

De als eerste geplaatste tennisster verwacht opnieuw een lastige partij, tegen Sabalenka. ,,Het wordt zwaar, ook al heb ik de laatste wedstrijden tegen haar gewonnen”, keek ze vooruit.” Ik weet dat ze in goede vorm steekt en ik moet klaar staan voor snelle services en harde ballen, maar ik heb het gevoel dat ik die vlakke ballen tegen Jessie ook heb ervaren vandaag. Ik zal er klaar voor zijn.”