Carlos Alcaraz lijkt verlost van spanning en maakt indruk in derde ronde Parijs

Constansia keert terug bij Terneuzen, aanvaller De Pooter vertrekt

Jonathan Constansia keert komend seizoen terug bij Terneuzen. De 36-jarige middenvelder was tot januari actief voor Hoek, maar vertrok na een aanvaring met toenmalig trainer Lorenzo Staelens bij de derdedivisionist. Constansia begon in de jeugd van Terneuzen en speelde verdeeld over meerdere periodes ook in de hoofdmacht van de huidige zondag-derdeklasser.

27 mei