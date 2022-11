Carlos Alcaraz geeft met einde in zicht op tijdens masterstoernooi van Parijs, Novak Djokovic op dreef

Met videoCarlos Alcaraz heeft op het masterstoernooi van Parijs in de kwartfinales opgegeven. Dat deed de nummer 1 van de wereld tegen de Deen Holger Rune, die nog maar vier punten nodig had voor de overwinning.

Rune had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tiebreak van de tweede set met 3-1 voor. Nadat er vier punten waren gespeeld in de tiebreak zocht Alcaraz plots het net op om zijn tegenstander te feliciteren.

Alcaraz (19) werd in de slotfase van de tweede set behandeld aan vermoedelijk een buikspierblessure. De Spanjaard komt dit seizoen nog in actie op de ATP Finals (13 tot en met 20 november) en de daaropvolgende Daviscup Finals.

,,Ik kon me niet meer uitrekken en kon niet meer goed serveren. Ook kon ik geen forehand meer slaan, want als ik mijn lichaam draaide voelde ik iets. Ik besloot op te geven om voorzichtig te zijn”, zei Alcaraz over zijn blessure. ,,Ik zal nu wat tests ondergaan en zien hoe het gaat in aanloop naar de ATP Finals. Ik hoop honderd procent te zijn in Turijn. Het is in een zone waar ik vaker blessures heb gehad. Laten we zien of het dezelfde blessure is als voorheen.”

Volledig scherm Carlos Alcaraz © AFP

Félix Auger-Aliassime

De pas 19 jaar oude Rune haalde afgelopen weekend de finale in Basel, waarin hij verloor van Félix Auger-Aliassime. De Canadees is zaterdag wederom zijn tegenstander.

Volledig scherm Félix Auger-Aliassime © ANP / EPA

Auger-Aliassime boekte zijn zestiende zege op rij. De nummer 8 van de wereld was in de kwartfinales de Amerikaan Frances Tiafoe, de mondiale nummer 21, met 6-1 6-4 de baas. De Canadees benutte pas zijn zesde wedstrijdpunt, bijna 20 minuten nadat hij zijn eerste matchpoint had gekregen.

De 22-jarige Auger-Aliassime, die dit jaar al 27 overwinningen heeft geboekt op een indoorbaan, is de man in vorm in het mannencircuit. Hij won de afgelopen weken de indoortoernooien van Florence, Antwerpen en Basel.

Djokovic gunt Musetti slechts drie games

Novak Djokovic gunde Lorenzo Musetti slechts drie games. De 21-voudig grandslamkampioen was de 20-jarige Italiaan met 6-0 6-3 de baas. Na 1 uur en 14 minuten maakte Djokovic het af met een lovegame. Na een haast foutloze eerste set moest de Serviër in de tweede set nog wel een break achterstand ongedaan maken.

Het was de derde keer dat Djokovic en Musetti elkaar troffen en de tweede keer in Parijs. Vorig jaar nam Musetti op Roland Garros verrassend een 2-0-voorsprong in sets, waarna hij nog maar één game won en in de vijfde set opgaf.

Djokovic neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Tommy Paul uit de Verenigde Staten.

Volledig scherm Novak Djokovic © AP