Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev kennen weinig problemen, Ons Jabeur worstelend naar derde ronde US Open

Carlos Alcaraz heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. De Spaanse titelhouder had het een set lastig met de Zuid-Afrikaanse tennisser Lloyd Harris. Het werd in het Arthur Ashe Stadium 6-3 6-1 7-6 (4).

Alcaraz stond in de derde set met 4-2 achter, maar hij verhoogde zijn niveau en voorkwam dat het tot een vierde set kwam. In de tiebreak won hij vanaf 4-4 drie punten op een rij. Hij besloot het duel met een sterke service. De wedstrijd duurde 2 uur en 27 minuten. Bij de laatste 32 neemt Alcaraz (20) het op tegen de Brit Dan Evans, die in de tweede ronde in vier sets te sterk was voor Botic van de Zandschulp.

Ook Daniil Medvedev heeft de derde ronde bereikt. De nummer 3 van de plaatsingslijst had vier sets nodig tegen de Australiër Christopher O’Connell: 6-2 6-2 6-7 (6) 6-2. Medvedev treft nu 22-jarige Argentijn Sebastián Báez.

Ons Jabeur

Ons Jabeur heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt op de US Open. De Tunesische, vorig jaar finalist in New York, had drie sets nodig tegen de Tsjechische tiener Linda Noskova: 7-6 (6) 4-6 6-3. Jabeur, die eerder in de week haar 29e verjaardag vierde, is de nummer 5 van de plaatsingslijst. In de volgende ronde neemt ze het opnieuw op tegen een speelster uit Tsjechië: Marie Bouzkova.

Jabeur, na drie verloren finales op jacht naar haar eerste grandslamtitel, was gewaarschuwd. De enige keer dat ze Noskova op de baan had getroffen was vroeg in dit jaar in de halve finales van het toernooi van Adelaide. Toen won de 18-jarige Tsjechische, die in New York de eerste set via een tiebreak verloren zag gaan maar sterk terugkwam in het tweede bedrijf.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's