Carlos Alcaraz al na één wedstrijd klaar bij ATP-toernooi in Montreal

Alcaraz bereikte bij de laatste twee toernooien waar hij aan deelnam, in Umag en Hamburg, nog de finale. Daarin verloor hij van respectievelijk Jannik Sinner en Lorenzo Musetti. In de achtste finales van het toernooi in Montreal neemt Paul het op tegen de Kroaat Marin Cilic of de Rus Karen Chatsjanov. Botic van de Zandschulp speelt later vandaag in de tweede ronde tegen Brit Cameron Norrie.

Alcaraz trok de eerste set nog naar zich toe na een tiebreak. Ook de tweede set was na twaalf games nog niet beslist. In de tiebreak was het een mooie strijd, met Paul als winnaar. In de vierde game van de derde set leverde Alcaraz zijn service in en die achterstand kwam hij niet meer te boven. In de achtste game, op eigen service, werkte de Spanjaard nog vier matchpoints weg, maar een game later was het alsnog raak. De partij duurde bijna drieënhalf uur.

Swiatek staat drie games af

Iga Swiatek heeft op overtuigende wijze de achtste finales bereikt bij het WTA-toernooi van Toronto. De Poolse nummer één van de wereld was in Canada veel te sterk voor de Australische Ajla Tomljanovic (72ste op de wereldranglijst): 6-1 6-2. Na iets meer dan een uur was het bij het eerste matchpoint direct raak voor de 21-jarige Swiatek.



Demi Schuurs begon goed aan het dubbelspel in Toronto. Met haar partner Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten won de 29-jarige Nederlandse van de Russische Liudmila Samsonova en de Italiaanse Martina Trevisan: 6-1 6-2.

