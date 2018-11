Cardoso blundert bij presentatie bij Celta

Hendriksen assistent van Keizer bij Sporting Portugal

12 november VLISSINGEN - Voor de tweede keer in zijn carrière gaat Roy Hendriksen een buitenlands avontuur aan. De 49-jarige Middelburger, die deze zomer vertrok als trainer van Helmond Sport en eerder ook in Engeland bij Brentford werkte, heeft een contract getekend bij Sporting Portugal. Hendriksen wordt één van de assistenten van Marcel Keizer, de oud-trainer van Ajax met wie de Zeeuwse trainer al jaren bevriend is.