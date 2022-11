Canadese tennissers verslaan Italië en plaatsen zich voor eindstrijd Daviscup Finals

OVERZICHT Togo maakt bij start van het zaalsei­zoen indruk tegen Seolto

In de overheersend Zeeuwse derde klasse M bleven alle punten in de eerste zaalronde in de provincie. Zaamslag en Luctor versloegen de vreemde eenden in de bijt Keep Fit en Scheldevogels. In de ene derby verdeelden KVK en Blauw Wit de punten, in de andere maakte Togo indruk door Seolto ruim te verslaan.

