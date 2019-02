Canada te sterk voor Oranje in Fed Cup

Captain Paul Haarhuis had gisteren al de eerste twee enkelspelen verloren zien gaan. Richèl Hogenkamp verloor toen van Andreescu, terwijl Rus onderuit ging tegen Françoise Abanda. Met name die laatste nederlaag was een tegenvaller. Andreescu, de enige speelster uit de top 100 bij de confrontatie in de De Maaspoort, werd vooraf al beschouwd als een zware tegenstandster.

,,Ik ben teleurgesteld, het is gewoon balen’', reageerde Haarhuis bij Ziggo Sport. ,,Je houdt er rekening mee dat je twee van de eerste drie partijen kunt verliezen, maar dat het nu al voorbij is is een hard gelag.’' Het kwaliteitsverschil was te groot, erkende Haarhuis. ,,Het is twee niveaus verschil. Dan moet het gewoon meezitten. Arantxa begint in beide sets met een 3-0-achterstand, dan loop je achter de feiten aan. Ze komt dan in de eerste set nog wel terug tot 3-3, maar dat was niet zozeer omdat ze zelf het initiatief had, maar door de fouten van Andreescu. De intentie was er om agressief te zijn, maar het lukte haar niet genoeg om Andreescu onder druk te zetten.’'