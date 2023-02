Burgemeester Parijs houdt voet bij stuk: Russen niet welkom op Olympische Spelen zolang oorlog duurt

LIVE KNVB Beker | Amateurs van De Treffers gaan na zeges op eredivisie­clubs voor stunt bij De Graafschap

De Treffers schakelde in de TOTO KNVB Beker met RKC Waalwijk en Cambuur al twee eredivisieclubs uit. De amateurs uit Groesbeek staan nu in de achtste finales en daarin wacht een uitwedstrijd tegen De Graafschap, actief in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede profniveau. De verwachting is dat minimaal achtduizend toeschouwers het bekerduel tussen de Gelderse clubs zullen bijwonen in stadion De Vijverberg in Doetinchem. De aftrap is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

12:00