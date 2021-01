Bunting maakt comeback Ratajski onschadelijk en staat in halve finales

Aan het begin van de partij was het met name de Pool die zijn niveau niet haalde. Hij leverde telkens zijn eigen leg in en zag hoe Bunting in de tweede set op stoom kwam: 2-0. In de loop van de derde set lukte het Ratajski dan eindelijk om een leg te winnen waaraan hij zelf begonnen was. Die set won voormalig Lakeside-kampioen Bunting alsnog, maar het luidde wel een betere periode van Ratajski in.