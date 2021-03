Bulgaarse arbiter moet na staken voetbalduel vluchten naar parkeerterrein

Wielerco­mité Philippine kijkt naar het najaar en stelt koersen uit

21:36 PHILIPPINE – Het zijn onzekere tijden voor alle sectoren. Ook in de wielersport is het behelpen. Waar de meeste profkoersen voorlopig weer doorgang vinden, is het in de amateursport kommer en kwel. In navolging van vele andere organisaties zet Wielercomité Philippine volledig in op het najaar. ,,Gezien de voortdurende onzekerheid, is dat onze beste kans”, meent voorzitter Edwald Martijn.