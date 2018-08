Buffon zingt alsof leven ervan afhangt, Groenen in Frankfurt

De Nooijer is met Viitorul uitge­speeld in Europa

2 augustus ARNHEM - Bradley de Nooijer speelde donderdagavond met zijn ploeg Viitorul Constanta de laatste Europese wedstrijd van dit nog prille seizoen. In Arnhem ging de uit Oost-Souburg afkomstige verdediger met zijn ploeg met 3-1 onderuit tegen Vitesse. Omdat de heenwedstrijd in Roemenië vorige week in 2-2 was geëindigd, eindigde het avontuur daarom in de tweede voorronde van de Europa League.