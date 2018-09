Bryan poetst met dubbeltitel in New York record Newcombe uit boeken

Het Amerikaanse duo won in de finale van de Pools/Braziliaanse combinatie Lukasz Kubot/Marcelo Melo. Dat gebeurde met de cijfers 6-3 6-1. Voor Bryan en Sock was het de tweede gezamenlijke titel op een grandslam, na het eerdere succes op Wimbledon. Sock is de vervanger van Bob Bryan. De tweelingbroer van Mike kan momenteel wegens een blessure niet spelen.

Mike Bryan behaalde in New York zijn achttiende grandslamtitel in het dubbelspel. Dat is een record, dat hij overnam van de Australiër John Newcombe. ,,Maar dit is niet iets wat ik in mijn eentje heb gepresteerd'', reageerde hij. ,,Hier is sprake van een teamprestatie. Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Er zijn veel mensen voor nodig om dit lichaam van veertig jaar wedstrijdfit te krijgen.''