Bruguera volgt Martinez op als Davis Cup-captain van Spanje

video Grote onbekende Miereczko wint Kustmarathon, Erwin Harmes op podium

7 oktober ZOUTELANDE – De Pool Maciek Miereczko (38) heeft de Kustmarathon gewonnen. Na een zware wedstrijd, met veel wind en regen, kwam hij als eerste over de eindstreep in de Langstraat in Zoutelande.