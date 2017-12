Broer Lionel Messi spoorloos: bloed en wapen gevonden aan boord van zijn boot

,,Ik ben op een zandbank gevaren en heb me bezeerd.” Dat is wat Matías Messi (35) – een oudere broer van de Argentijnse stervoetballer Lionel – gisteren aan een veiligheidsagent verklaarde nadat hij in een met bloed besmeurde plezierboot een haven in Fighiera was binnengevaren.

Matías Messi ging hierop naar huis, maar toen de politie later behalve bloed ook een vuurwapen vond aan boord en hem wilde ondervragen, bleek hij verdwenen.

Het incident gebeurde donderdag op de Paranárivier, 250 kilometer van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Matías Messi kwam met zijn boot aan in de haven van de plaatselijke visclub en bleek onder het bloed te zitten. Zelf verklaarde hij dat hij een ongeval had gehad. Hij was op een zandbank gevaren en had zijn gezicht gesneden. Hij ging zelf naar de dokter en daarna naar huis.

Bloedvlekken

Toen de politie poolshoogte kwam nemen, ontdekte die 'overal op de boot bloedvlekken' en een vuurwapen. Daarop beval openbare aanklager Jose Luis Caterina de politie om naar het huis van Matías te gaan. Ze kregen de opdracht om een verklaring af te nemen, na te gaan of de oorspronkelijke verklaring wel klopte en uit te zoeken of er nog andere mensen aan boord waren geweest. De woning van Messi bleek leeg. Inmiddels is de politie naar hem op zoek en is een opsporingsbevel uitgevaardigd voor het onrechtmatig bezit van een vuurwapen.

Matías Messi kwam enkele maanden geleden ook al in het nieuws, nadat hij eind augustus met zijn auto betrokken raakte bij een zwaar ongeval. Hij reed met zijn Audi in op een vrachtwagen in Pueblo Esther. Hij raakte hierbij lichtgewond.

Moordaanslag

Vorig jaar kreeg hij een werkstraf nadat hij betrapt was met een wapen in zijn auto en op de vuist was gegaan met enkele agenten. Hij moest ook wegblijven van drugs en alcohol. Ook in oktober 2008 was hij al eens opgepakt omdat hij een geladen vuurwapen onder zijn broeksriem had zitten.