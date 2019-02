Britse tabloid verwart röntgenfoto Vonn met die van haar honden

LIVE LIVE Wie anders dan Erwin Franse opent de score voor Goes

14:24 GOES – Goes wil zondagmiddag de reeks van vier nederlagen op rij (allemaal met 3-2) ombuigen in de derde divisie van het zondagvoetbal. Op eigen veld moet dat gebeuren tegen Dongen. De aftrap is om 14.00 uur. Volg het duel hier live.