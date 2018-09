Britse media: Murray houdt seizoen voor gezien

Vlissingen-cap­tain Pattinama waakt voor onderschat­ting

28 september VLISSINGEN - Hoofdklasser VC Vlissingen treedt zondagmiddag voor eigen publiek aan tegen sva Papendorp, het voormalige Magreb’90. Vlissingen staat twaalfde, Papendorp bezet plek zestien en is dus hekkensluiter. Toch zegt die klassering niet zo veel, oordeelt Vlissingen-aanvoerder Josimar Pattinama. ,,Voor hetzelfde geldt hebben ze een goede dag’’, stelt de 29-jarige centrumspits. ,,Onderschatting is altijd een gevaar in de voetballerij.’’