Britse media en fans dwarsbomen Erik ten Hag na flirt met Arnautovic: ‘Dit is een pr-ramp’

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022

Met een ploegentijdrit bij de Jaarbeurs in Utrecht start op vrijdag 19 augustus de Ronde van Spanje. De Vuelta kent drie etappes op Nederlands grondgebied. Na de ploegentijdrit volgt een dag later de tweede etappe van Den Bosch naar het Utrecht Science Park. De derde etappe heeft de start en finish in Breda. Daarna gaat de Vuelta verder vanuit Vitoria-Gasteiz in Spanje. Volg hier het rittenschema, de deelnemerslijsten en - vanaf 19 augustus - de livewidgets en klassementen.

9 augustus