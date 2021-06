Brazilië verslaat ook Ecuador in WK-kwalificatie

Eerste editie van Omloop van Yerseke is uitgesteld

2 juni YERSEKE – De organisatie had lange tijd goede hoop dat de eerste editie van de Omloop van Yerseke deze zomer zou kunnen plaatsvinden, maar niets is minder waar. Organisator Davy Gunst heeft na negatieve adviezen van lokale autoriteiten de knoop doorgehakt en het evenement afgeblazen. ,,Het is met pijn in het hart, maar we zagen geen andere optie”, aldus Gunst.