Braziliaanse darter Portela barst in tranen uit: ‘Heb zoveel mensen verloren door het coronavirus’

Van den Houten verlengt contract: ‘Ik heb nog niet alles kunnen laten zien bij Spakenburg’

14 december GOES - Tweededivisionist Spakenburg heeft het contract met Goesenaar Thomas van den Houten (30) met één seizoen verlengd. Hij zal nu tot de zomer van 2022 in het blauw-wit blijven spelen. De verdediger kwam in de vorige winterstop over van het Amsterdamse AFC.