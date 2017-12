Bradley de Nooijer wordt volwassener in Roemenië

VLISSINGEN - Bradley de Nooijer sluit zondag de eerste competitiehelft af met FC Viitorul Constanta. De Souburger (20) is nu bijna vier maanden speler van de regerend landskampioen van Roemenië. De stap heeft hem volwassener gemaakt. ,,Het was goed voor mij, om weg te gaan uit mijn vertrouwde omgeving.’’

De verdediger vertrok eind augustus bij FC Dordrecht, de club waar zijn vader Gérard trainer is. Bradley de Nooijer werd getransfereerd naar Viitorul Constanta, waardoor hij net als zijn oudere neef Jeremy (Sheriff Tiraspol in Moldavië) in het oosten van Europa terecht kwam. Weg van zijn vader en moeder, zijn broers en zussen, zijn familie en vrienden. ,,Toch heb ik in het begin niet echt heimwee gehad’’, vertelt hij. ,,Het was voor mij een nieuwe start, ik had er echt zin in. Ik ging voor het eerst op mezelf wonen, moest zelf beslissingen nemen en bijvoorbeeld ook zelf koken. Dat is allemaal wel goed voor me geweest. Ik ben iedere dag wel even aan het videobellen met mijn moeder of andere familie. De laatste twee, drie weken merk ik wel dat ik zin heb om naar huis te gaan.’’

Legende

Dat mag volgende week, na de laatste competitiewedstrijd van 2017. Viitorul gaat zondagavond op bezoek bij FCSB, de club die beroemd werd als Steaua Boekarest. FCSB bezet de tweede plaats, het FC Viitorul Constanta van trainer en legende Gheorge Hagi staat vijfde. ,,Toen ik hier kwam stonden we voorlaatste’’, legt De Nooijer uit. ,,We hebben een goede reeks neergezet, maar de laatste weken hebben we wel wat punten laten liggen. We moeten bij de eerste zes eindigen, zodat we de play-offs om het kampioenschap kunnen spelen.’’

Dat zijn trainer de grootste voetballer was die Roemenië ooit heeft voortgebracht, merkt Bradley de Nooijer vrijwel iedere dag. Gheorghe Hagi wordt door heel veel Roemenen aanbeden. ,,Overal waar we komen wil iedereen met hem op de foto. Politieagenten, supporters van de tegenstander, noem maar op. En als ik bij de supermarkt loop spreken mensen me soms aan en zeggen: you play for Hagi. Die man is hier zo ontzettend groot.’’

Onder Hagi is Bradley de Nooijer vaak basisspeler en mag hij de linkerflank bestrijken. De oud-speler van onder meer RCS, JVOZ en Sparta heeft al meerdere keren indruk gemaakt met zijn rushes. Na het duel van zondag in Boekarest krijgt De Nooijer een paar weken vrijaf. ,,Begin januari ga ik terug naar de club en gaan we op trainingskamp, waarschijnlijk naar Italië of Turkije.’’