Bradley de Nooijer met CSKA Sofia door in Conference League, Souburger krijgt na afloop rode kaart

met video Werk aan de winkel voor Botic van de Zandschulp na kansloze nederlaag in Montreal

Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal. De tennisser uit Veenendaal was op het Canadese hardcourt kansloos tegen de Brit Cameron Norrie. Het werd in een uur en 6 minuten 6-1 6-2 voor de nummer 11 van de wereld.

11 augustus