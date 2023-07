Titelhouder Michael van Gerwen op World Matchplay in ijzersterk deelnemersveld met vier Nederlanders

Michael van Gerwen verdedigt komende week zijn titel op de World Matchplay in Blackpool, waar ook Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Raymond van Barneveld in actie komen. De Nederlanders zullen flink aan de bak moeten, aangezien alle wereldtoppers aanwezig zijn. Lees hier alles over het prijzengeld, het ijzersterke deelnemersveld en het programma.

In de Winter Gardens in Blackpool strijden de top 16 spelers van de PDC Order of Merit met de 16 beste spelers van de PDC ProTour om een totale prijzenpot van omgerekend 940.000 euro. Voor de winnaar van de Phil Taylor Trophy ligt er net als vorig jaar een cheque van 235.000 euro klaar. Het is na het WK het toernooi met het meeste prijzengeld.

Het bijzondere aan dit toernooi is dat er niet in sets wordt gestreden, maar uitsluitend in legs. Elke wedstrijd moet gewonnen worden met twee legs verschil, waarbij de spelers maximaal vijf extra legs spelen voordat een allesbeslissende, zesde sudden-death leg er aan te pas komt. In de eerste ronde spelen de darters best of 19 legs, terwijl de finale over best of 35 legs gaat.

Michael van Gerwen, die onlangs aan zijn gebit werd geopereerd, won vorig weekend overtuigend de Poland Darts Masters en opent de jacht op zijn vierde eindzege in de World Matchplay zondagavond tegen Brendan Dolan.

In de tweede ronde wacht voor Mighty Mike eventueel een ontmoeting met Damon Heta of supertalent Josh Rock. De 22-jarige Rock, regerend wereldkampioen bij de jeugd, kan de jongste speler ooit worden die de tweede ronde haalt op de World Matchplay sinds Michael van Gerwen vijftien jaar geleden.

Een herhaling van de finale van vorig jaar is overigens mogelijk: Gerwyn Price zit aan de ‘andere kant’ van het schema. Bij een meet-and-greet zaten beide mannen gisteren al even naast elkaar.

Dirk van Duijvenbode, met vijf gemiste matchdarts op de European Matchplay begin deze maand, verkeert in prima vorm. De 31-jarige Westlander verloor weliswaar de finale van de European Matchplay van Luke Humphries, maar kan in Blackpool revanche nemen.

De kans is namelijk groot dat hij in de tweede ronde opnieuw oog in oog staat met Humphries, als de 28-jarige Engelsman zijn partij van Jose de Sousa wint. Van Duijvenbode komt op de zondagmiddag voor het eerst in actie: hij neemt het in de eerste ronde op tegen Kim Huybrechts.

Volledig scherm De tien sterkste spelers volgens de statistieken, met gemiddeldes, hoge scores, finishes boven de 99 punten (zonder de 'makkelijkere' 100 finish) en het percentage op de dubbels over de afgelopen 200 legs per speler. © Christopher Kempf / PDC

Op zondag komt ook Danny Noppert in actie in de eerste ronde. Tegenstander is Martin Schindler, nummer 25 op de Order of Merit. Noppert speelde drie keer eerder tegen de Duitser en verloor nog nooit. In de tweede ronde wacht mogelijk een confrontatie met Nathan Aspinall of de Pool Krzysztof Ratajski.

Voor het eerst in vijf jaar doet ook Raymond van Barneveld weer mee aan het prestigieuze toernooi. Hij plaatste zich via de Pro Tour Qualifiers en neemt het op maandag op tegen de 35-jarige Ryan Searle, die nog nooit verder kwam dan de eerste ronde op de World Matchplay. Als de Hagenaar de tweede ronde bereikt, speelt hij tegen Peter Wright, de winnaar van 2021, of de Engelsman Andrew Gilding.



Vincent van der Voort is er dit jaar niet bij in Blackpool.

Top 16 van de PDC Order or Merit: Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Luke Humphries, Jonny Clayton, Danny Noppert, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Dirk van Duijvenbode, Dave Chisnall, Damon Heta, Joe Cullen, Ryan Searle, James Wade.



Top 16 van de PDC ProTour Order of Merit: Josh Rock, Martin Schindler, Ross Smith, Krzysztof Ratajski, Jose de Sousa, Andrew Gilding, Gary Anderson, Stephen Bunting, Gabriel Clemens, Chris Dobey, Raymond van Barneveld, Daryl Gurney, Mike De Decker, Steve Beaton, Brendan Dolan, Kim Huybrechts.

Programma

Eerste ronde

• Joe Cullen - Mike De Decker

• Rob Cross - Daryl Gurney

• Gerwyn Price - Stephen Bunting

• Dave Chisnall - Gary Anderson

• Danny Noppert - Martin Schindler

• Dirk van Duijvenbode - Kim Huybrechts

• Damon Heta - Josh Rock

• James Wade - Chris Dobey

• Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski

• Luke Humphries - Jose de Sousa

• Michael van Gerwen - Brendan Dolan

• Michael Smith - Steve Beaton

• Dimitri Van den Bergh - Ross Smith

• Ryan Searle - Raymond van Barneveld

• Peter Wright - Andrew Gilding

• Jonny Clayton - Gabriel Clemens

Dartskalender 2023

