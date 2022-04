ONDO heeft ook op het veld klein wondertje nodig om onder degradatie uit te komen

MIDDELBURG – Op TOP en Swift na, die vanaf 7 mei in actie komen, gingen de korfballers van start met deel twee van de veldcompetitie. Een week na de apotheose in de zaal zette Excelsior ONDO weer met beide voeten op de grond. Voor de ‘overgangsklasser’ uit Sint Laurens is winst in de komende drie wedstrijden cruciaal om niet voortijdig te degraderen.

Overgangsklasse D. Excelsior-ONDO 22-21: De uitslag doet vermoeden dat hekkensluiter ONDO middenmoter Excelsior het vuur aan de schenen legde. De praktijk was dat de ploeg uit Sint Laurens met teveel verdedigende fouten het onheil over zich afriep en heel de wedstrijd tegen een flinke achterstand aan bokste. Na een goed derde kwart leefde ONDO op tot 18-18, maar juist toen volgden elf minuten waarin de ploeg droog stond. Excelsior was er vandoor en gaf de winst niet meer uit handen, ook al werd het op papier nog close. Zout in de wond was de overwinning van degradatieconcurrent Oranje Wit.

Eerste klasse F. Albatros-Fortis 16-12: De pijn zat niet zozeer in de zestien tegentreffers als in de slechts twaalf doelpunten die hekkensluiter Fortis zelf produceerde. De Souburgers kwamen maar niet op gang in Sliedrecht en liepen na het missen van tal van korte kansen en twee strafworpen al voor rust (8-6) achter de feiten aan. “Er eerst maar eens een wedstrijd van maken” gaf het coach-duo Debbaut-Baas hun spelers in de rust mee. Dat lukte slechts bij vlagen. Fases waarin teveel duels verloren werden hadden de overhand, waardoor de nederlaag onoverkomelijk was.

Tweede klasse G. Erasmus-Atlas 16-16: Na een zaalseizoen als derdeklasser moest Atlas even schakelen op tweede klasse niveau. Ook op het universitaire korfbalveld weerhield de wind beide ploegen van een hoge score, die elkaar bovendien weinig ontliepen. Erasmus leek spekkoper na een paar ongelukkige keuzes van de ploeg uit Ritthem (14-12), maar dat kwam alsnog langszij. Dat Atlas een punt overhield had het te danken aan de Rotterdamse studenten. Die hielden de zenuwen in de laatste twee minuten niet in bedwang en misten twee strafworpen.

TOGO-Vriendenschaar(B) 16-16: TOGO kwam in een dipje de zaal uit, maar greep de eerste de beste kans op het veld aan voor een mentale opsteker. De door elkaar gehusselde Goese formatie ontregelde de aanvoerlijnen naar de dames van Vriendenschaar, waardoor de schutters uit Barendrecht moeizaam tot hun ding kwamen. Aanvallend betrachte TOGO geduld, waardoor het langer balbezit had dan de tegenstander. Op 11-14 en 14-16 leek het toch mis te gaan, maar een kiene wissel en de rake strafworp in de laatste tien seconden bezorgde TOGO een punt.

Tweede klasse H. Tjoba-Dunas 31-11: Een klasse lager uitkomend dan in de zaal walste koploper Tjoba over hekkensluiter Dunas heen. Aan de scoringsdrang viel aan niets te merken dat de Bevelandse ploeg noodgedwongen speelde met drie invaldames. Via tussenstanden 5-0 en 9-1 stond de teller halverwege op 18-3. De uitdaging na rust zat in het blijven geven van energie om de score zo hoog mogelijk uit te laten vallen. Ook met invaller Niels Pekaar voor de licht geblesseerd uitgevallen Dennis Broerse slaagde Tjoba prima de luxe in die opzet.

Derde klasse I. Blauw Wit-KVK 16-11: Blauw Wit verkoos om met tegenwind te starten. Dat maakte de Kloetingers weliswaar tot bovenliggende partij, maar leverde slechts een marginale 10-9 voorsprong op bij rust. Daarna dwong de inzakkende tactiek van KVK de thuisploeg tot ingehouden aanvallen. Bij de Kapellenaren, die in tegenstelling tot Blauw Wit tot vorige week nog actief waren in de zaal, ging het conditionele kaarsje langzaam uit. Blauw Wit sloeg daarop definitief toe en blijft met de winst volop in de titelrace.

Seolto-Luctor 24-9: Koploper Seolto tankte vertrouwen tegen een gehavend Luctor. Na een dynamisch eerste kwartier (5-1) hadden de Vlissingers een time-out nodig om weer bij de les geroepen te worden. Toen het de gemakzucht afgeschud had walste het over de tegenstander uit Terneuzen heen. Met een riante voorsprong wisselde Seolto in de tweede helft volop. Ook met invallers in de gelederen liep de teller aardig op.

Stormvogels-Good Luck 20-12: De opportunistische start van Good Luck (1-4) trok Stormvogels bij de les. Zoekend naar het meeste windvoordeel repareerden de Westkapellaren vlot naar 6-4. Ook na rust was de 8-8 nodig om definitief het kwaliteitsverschil uit te drukken in cijfers. Vanaf 10-8 ging het ineens snel. Coach Sander Koole zag zijn ploeg de rust opbrengen om te wachten op de beste kansen. Met een sterke rebound en een zuiverder schot nam Stormvogels snel afstand van Good Luck, dat zich verder en verder van de korf af liet dwingen en slechts nog halve kansen kreeg.