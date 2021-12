LIVE | Kan Ron Meulenkamp tegen Michael Smith voor het eerst de derde ronde bereiken?

Marathon­schaat­ser Arjen van Damme rukt op naar tweede plaats in klassement B-peloton

BREDA - Na opnieuw een goede eindklassering - zaterdag in Breda - is marathonschaatser Arjen van Damme uit Yerseke opgeschoven naar de tweede plaats in het B-peloton. In het klassement staat hij maar 2 punten achter op de koploper. Hij is tevens de leider in het jongerenklassement.

19 december