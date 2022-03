Bouzambou en scorende Zariouh genieten in Turkse heksenketel: ‘Had dit nog nooit meegemaakt’

Bouzambou vervolgt vanuit zijn Hilton-hotel: „ik ben blij dat ik hiervan deel heb uitgemaakt. We zaten een week lang in dit hotel, vannacht vliegen we terug. Elke dag was hier hetzelfde ingedeeld; ontbijten, douchen, trainen, pauze, eten enzovoorts. Continu was ik serieus met voetbal bezig. Ik loop niet even naar de trainer met een blikje cola in mijn hand om te vragen: gaan we vandaag ff trainen? En 09.00 uur ontbijten is 09.00 uur ontbijten. Één minuut later aankomen is ondenkbaar.’’