Bouchard in Honolulu, Beckham en Cantona bij de open haard

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

‘We vonden eindelijk de portemonnee van Overmars’

Erik ten Hag heeft een mooie kerstboodschap voor de supporters van Ajax, met daarin ook een stukje Amsterdamse humor: ‘We vonden eindelijk de portemonnee van Marc Overmars.’

AFC Ajax on Twitter Kerst gehaald 😉 #̷T̷e̷n̷H̷a̷g̷O̷u̷t̷ 🤫 🎶 Driving home for Christmas 🎶 Cheers, Erik 🎄🥂 https://t.co/oUsbKHdVsa

Beckham zit warm bij de open haard

Geen shirt of warme trui, wel een gewei op zijn hoofd. David Beckham zoekt de warme dit jaar met kerst bij de open hard.

Good Morning and Happy Christmas Eve.. Can you tell I'm slightly excited 😆 chestnuts roasting on an open fire and all that 🎄 2.1m Likes, 14.7k Comments - David Beckham (@davidbeckham) on Instagram: "Good Morning and Happy Christmas Eve.. Can you tell I'm slightly excited 😆 chestnuts roasting on an..."

Cantona kruipt in de open hard

Eric Cantona, die nog enkele seizoenen met Beckham samenspeelde bij Manchester United, zoekt het helemaal warm op deze kerst. De 52-jarige Fransman kruipt zelfs in zijn open haard.

Happy Christmas! 5,654 Likes, 107 Comments - Eric Cantona (@ericcantona) on Instagram: "Happy Christmas!"

Figo viert kerst in Zweden

Luís Figo viert kerst dit jaar in Stockholm, waar zijn vrouw Helene Svedin vandaan komt. De winnaar van de Gouden Bal in 2000 draagt een mooie kerstmuts om koude oren te voorkomen.

Merry Christmas 🎄 🎅 4,598 Likes, 57 Comments - Luís Figo (@luis__figo) on Instagram: "Merry Christmas 🎄 🎅"

‘Clean sheet’ van Gini voor Virgil

Met een kerstmuts op zijn hoofd, slippers aan zijn voeten en in zijn hand een zak vol cadeautjes heeft Georginio Wijnaldum voor kerstman gespeeld bij Liverpool. De Rotterdammer ging trainingscomplex Melwood rond om iedereen te verrassen. Zo kreeg de nieuwe Braziliaanse doelman Alisson Becker een tijdschrift over The Beatles, ontving James Milner twee matjes met daarop het logo van Liverpool voor in zijn auto en werd Dejan Lovren verblijd met een mok. Virgil van Dijk ontving een ‘clean sheet’, die hij dit seizoen in de Premier League ook vrijwel wekelijks verzamelt.

Liverpool FC on Twitter Another clean sheet!"😁😂 @GWijnaldum takes us on a tour around the training ground to deliver Christmas gifts to his #LFC teammates. 🎅🎁 Enjoy our festive edition of #ThisIsMelwood, presented by @BetVictor. https://t.co/EwzPobGYCF

Llorente blijft nog even in ‘de zandbak’ spelen

Real Madrid won zaterdagavond in Abu Dhabi het WK voor clubs door in de finale Al Ain met 4-1 te verslaan. Middenvelder en doelpuntenmaker Marcos Llorente (23) vloog niet met de selectie mee terug naar Spanje, maar blijft samen met zijn vriendin Paddy nog even een paar dagen in ‘de zandbak’ van Dubai hangen. Aan energie geen gebrek bij Llorente.

Christmas in the desert with the cow @paddy.8 🏜🌵🏃🏼‍♂️🐮 63.2k Likes, 573 Comments - Marcos Llorente (@marcosllorente) on Instagram: "Christmas in the desert with the cow @paddy.8 🏜🌵🏃🏼‍♂️🐮"

Degenkolb klaar voor de kerst

Als er ooit iemand helemaal klaar was voor de kerst, dan is het John Degenkolb wel. De 29-jarige wielrenner uit Duitsland moest op het laatste moment nog wel even een kerstboom halen, in een kersttrui van zijn favoriete voetbalclub Eintracht Frankfurt. Frohe Weihnachten, John!

Back at home and sooo ready for christmas🎅🏻 Wish you all a peaceful and relaxed time with your family and friends. Frohe Weihnachten, Feliz Navidad, Buon Natale and Joyeuz Noel, #dege #dgnklb 6,586 Likes, 59 Comments - John DEGE nkolb (@johndegenkolb) on Instagram: "Back at home and sooo ready for christmas🎅🏻 Wish you all a peaceful and relaxed time with your..."

Familie Immobile bij de kerstboom

Ook de familie Immobile is er helemaal klaar voor. Lazio-spits Ciro en zijn vrouw Jessica hebben zich speciaal voor vanavond uitgedost als kerstman en kerstvrouw, met twee elfjes als handige hulpjes. Buon natale!

Buona vigilia amiciiiii 🎄🎅🏻🎉🥰❤️ 29.9k Likes, 252 Comments - jessica Melena (@jessicamelena) on Instagram: "Buona vigilia amiciiiii 🎄🎅🏻🎉🥰❤️"

Familie Gómez is er klaar voor

De familie van Argentijns international en Atalanta Bergamo-captain Alejandro ‘Papu’ Gómez is ook klaar voor de kerst. Ook zoontje Bauti en dochter Coti hebben er zin in.

Christmas 2018🎄🎅🏽 3,668 Likes, 12 Comments - LINDA RAFF (@linda.raff) on Instagram: "Christmas 2018🎄🎅🏽"

Bouchard geniet in Honolulu

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard (24) zit dit jaar niet warm bij de kerstboom, maar gewoon lekker aan het water bij de zonsondergang in Honolulu, Hawaii.

Santa's little helpers 8,634 Likes, 79 Comments - Genie Bouchard (@geniebouchard) on Instagram: "Santa's little helpers"

🌸 A L O H A 🌸 151k Likes, 1,633 Comments - Genie Bouchard (@geniebouchard) on Instagram: "🌸 A L O H A 🌸"

Warme kerst voor Mladenovic

Ook de Franse tennisster Kristina ‘Kiki’ Mladenovic (25) zoekt de warmte op, in de woestijn van Dubai.

Zverev al hard aan het trainen

Waar Bouchard en Mladenovic nog vakantie vieren, is de Duitser Alexander Zverev (21) al hard aan het trainen in aanloop naar het nieuwe tennisseizoen. Op 29 december begint daar immers de Hopman Cup al.

Merry Christmas from Perth everyone 🐨 🇦🇺 🎁 🎅 28k Likes, 332 Comments - Alexander Zverev (@alexzverev123) on Instagram: "Merry Christmas from Perth everyone 🐨 🇦🇺 🎁 🎅"

Cristiano en Cristiano bij portret van Cristiano

Cristiano Ronaldo moet op tweede kerstdag gewoon aan de bak met Juventus, maar maakt vandaag even tijd voor zijn gezin en zijn zoon Cristiano Junior. Het portret op de achtergrond, uiteraard van Cristiano zelf, is trouwens gemaakt door Juventus-middenvelder Federico Bernardeschi. Een goede manier om in de smaak te vallen bij de Portugese sterspeler.

❤️ 3.2m Likes, 18.6k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "❤️"

Rakitic loopt Vlap tegen het lijf in Disneyland

Ivan Rakitic, middenvelder van FC Barcelona en vice-wereldkampioen Kroatië, wist niet wat hij meemaakte toen hij in Disneyland Parijs de grote Michel Vlap tegen het lijf liep. Uiteraard wilde de spelmaker van Heerenveen wel even met Rakitic op de foto.

Michel , on Twitter Gevraagd of die eventueel naar heerenveen wou komen.. @scHeerenveen @ivanrakitic

Varane ook in Disneyland Parijs

Raphaël Varane won in 2018 de Champions League, het WK in Rusland en zaterdag ook nog het WK voor clubs in Abu Dhabi. Waar kun je zo'n droomjaar dan beter afsluiten dan in Disneyland Parijs?

Enjoy ❤️ #FamilyTime TeamVarane 76.1k Likes, 268 Comments - Raphaël Varane (@raphaelvarane) on Instagram: "Enjoy ❤️ #FamilyTime TeamVarane"

Aad viert kerst in Dubai

Aad de Mos brengt de feestdagen dit jaar door in Dubai, lekker met de voetjes in het zand. Uiteraard wordt er nog wel even teruggeblikt op de eerste seizoenshelft door het Haagse orakel, want een dag niet over voetbal gepraat is een dag niet geleefd.