Bouchard bereikt na vier jaar eindelijk weer een finale

Erwin Harmes komt al vroeg op kop en is niet meer bij te halen

18:42 MIDDELBURG - Net als vorig jaar ging de zege in de Schellachloop naar Erwin Harmes. Vorig jaar op de 12 km, nu op de 10 Engelse mijl. Hij liep die afstand in 54 minuten en 9 seconden, zo’n twee minuten boven zijn persoonlijk record. Leonie Ton, in voorbereiding voor de 24 uursloop van Deventer, pakte de zege in 1.06.13.