Botic van de Zandschulp worstelt zich na thriller tegen 'lucky loser' naar tweede ronde ABN Amro Open

met videoBotic van de Zandschulp heeft met pijn en moeite de tweede ronde van de ABN Amro Open bereikt. De Nederlander kwam in zijn eersterondewedstrijd in Rotterdam op achterstand tegen ‘lucky loser’ Quentin Halys, maar knokte zich knap terug: 5-7, 6-4, 7-6(4).

Halys was als ‘lucky loser; toegelaten bij het ATP-toernooi. De 26-jarige tennisser verloor in de beslissende kwalificatieronde, maar mocht na een afmelding van de Kroaat Borna Coric alsnog meedoen.

In de eersterondepartij tegen Van de Zandschulp, de Nederlandse nummer één (ATP-35), kwam hij uitstekend uit de startblokken. Quentin Halys (ATP-62) snelde na ruim tien minuten naar een 3-0 voorsprong. Vervolgens produceerde hij tot de negende game (5-3 stand) geen één onnodige fout. Toen dat daarna wel gebeurde, brak Van de Zandschulp zijn tegenstander en leek de eerste set te kantelen. Uiteindelijk was Halys op tijd bij de les en pakte hij de eerste set met 7-5.

Volledig scherm © ANP

ABN Amro Open 2023

Bekijk alle uitslagen en het speelschema onderaan dit artikel of hier.

Zenuwslopende tiebreak

In de tweede set ging het bij de spelers op en af. Het momentum ging heen en weer, met maar liefst vier breaks op rij. Daarna behield Van de Zandschulp wél zijn game om direct zijn tegenstander weer te breken. De Nederlander serveerde daarna de set zakelijk uit: 6-4.

Volledig scherm Quentin Halys © ANP

In de zenuwslopende laatste set wist ‘VDZ' twee keer zijn tegenstander te breken, maar lukte het niet om één daarvan te verzilveren. De 27-jarige Nederlander had vaak geen antwoord op de snoeiharde en scherpe forehands van de Halys, die ook conditioneel goed kon bijbenen. De balans tussen de tennissers leverde een zinderende tiebreak op, waarin Van de Zandschulp met de steun van het publiek de zege over de streep trok.

,,Ik merkte dat dit mijn eerste wedstrijd was sinds ik weer fit ben, want ik maakte zo nu en dan de verkeerde keuzes. Maar ik ben erg blij met deze overwinning”, zei de zichtbaar opgeluchte Van de Zandschulp na afloop op de baan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de Zandschulp staat voor de derde keer op het hoofdtoernooi in Ahoy. Bij zijn debuut in 2021 verloor hij in de openingsronde, vorig jaar haalde hij de tweede ronde.

Voor de Nederlander is het zijn eerste overwinning in een maand tijd. Half januari kwam hij voor het laatst in actie op de Australian Open, waar hij in de tweede ronde verloor van landgenoot Tallon Griekspoor. Sindsdien had hij last van een bovenbeenblessure. Dit jaar wacht de als zesde geplaatste Rus Danill Medvedev in de achtste finale.

Gijs Brouwer en Griekspoor bereikten dinsdag al de tweede ronde in Rotterdam. Tim van Rijthoven verloor eerder vandaag zijn eersterondepartij. De laatste keer dat er 3 Nederlanders de eerste ronde door kwamen was in 2004. Raemon Sluiter won toen in de tweede ronde van landgenoot Sjeng Schalken (6-3, 6-4) en John van Lottum verloor van Juan Carlos Ferrero (5-7, 7-5, 6-7).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze tennisvideo's: