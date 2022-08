Botic van de Zandschulp wint in Montreal en treft nu de nummer elf van de wereld

Met video Serena Williams (40) boekt eerste enkelzege in een jaar: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel’

Serena Williams heeft na ruim een jaar weer een tenniswedstrijd in het enkelspel gewonnen op een WTA-toernooi. De 40-jarige Amerikaanse versloeg in de eerste ronde in Toronto de Spaanse Nuria Parrizas Diaz. Het werd 6-3 6-4.

9 augustus