Botic van de Zandschulp wacht kraker in derde ronde na opgave Gasquet

Gasquet, die in de vorige ronde zijn als 29e geplaatste landgenoot Ugo Humbert had verslagen, is de voormalig nummer 7 van de wereld. Hij is op 35-jarige leeftijd afgezakt naar plek 81. In aanloop naar het toernooi testte hij positief op corona. Hij zat in quarantaine en speelde daardoor geen voorbereidingstoernooi. Tegen Van de Zandschulp was de pijp na ruim twee sets leeg.