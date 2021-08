Botic van de Zandschulp nog één zege verwijderd van US Open

Botic van de Zandschulp is nog een zege verwijderd van het bereiken van het hoofdtoernooi van de US Open. De 25-jarige Nederlandse tennisser won in New York in de tweede ronde van de kwalificaties in drie sets van de Amerikaan Ben Shelton: 3-6, 7-5 en 6-4.