Botic van de Zandschulp naar tweede ronde Roland Garros na pittig duel met Kotov

OVERZICHT TOP verliest weer, maar is trots: ‘We spelen als dorpsclub­je tegen de beste spelers van de wereld’

VLISSINGEN – Weer verloren de korfballers van TOP, maar nu hielden ze daar een ander gevoel aan over. Niet in de laatste plaats doordat de ploeg zeker is van lijfsbehoud in de ereklasse, het hoogste niveau van Nederland.

21 mei