Botic van de Zandschulp naar kwartfinales in Dubai: ‘Roeblev een pittige klant’

LIVE Premier League | Cody Gakpo en Virgil van Dijk met Liverpool tegen Wolves

Liverpool draait moeizaam in de Premier League. Vanavond neemt de club van Virgil van Dijk en Cody Gakpo het in de Engelse competitie op tegen Wolverhampton Wanderers. De aftrap op Anfield is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.