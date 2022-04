Botic van de Zandschulp naar kwartfinale Marrakesh, debutante Suzan Lamens strandt in Bogota

Video Zeeuwse wielerfans kunnen renners Schelde­prijs eindelijk weer aanraken

TERNEUZEN - Na twee jaar van afwezigheid wegens coronaperikelen ging de Scheldeprijs zoals vanouds weer van start op het Stadhuisplein in Terneuzen. De passage door Zeeland zorgde door de wind voor het nodige spektakel. ,,Eindelijk konden we de renners weer eens van dichtbij bewonderen”, was de algemene tendens onder de Zeeuwse wielerfans.

