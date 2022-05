Botic van de Zandschulp moet in eerste ATP-finale opgeven wegens ademhalingsproblemen

Vijftien minuten lang lag het spel stil. Van de Zandschulp was met zijn team de kleedkamer ingegaan met volgens de organisatie een ‘medisch probleem'. Het was duidelijk dat de Veenendaler, die af en toe naar zijn hartstreek greep, benauwd was. Onduidelijk is nog of duizeligheid de reden is. Na het kwartier probeerde hij de draad weer op te pakken, maar na vier punten gaf hij alsnog op. De titel gaat naar zijn 19-jarige tegenstander Holger Rune.



,,Helaas moest ik opgeven vandaag”, schrijft Van de Zandschulp op twitter. ,,Ik had last van ademhalingsproblemen en het werd onmogelijk om te spelen. Een half uur nadat ik was gestopt, ging het weer prima.”