Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven treffen qualifiers op US Open, Tallon Griekspoor tegen gravelspecialist

Van de Zandschulp en Van Rijthoven zullen dus nog even moeten wachten voor ze hun definitieve tegenstanders weten. Het kwalificatietoernooi voor de US Open is nog bezig. Vandaag werd bekend dat de ongevaccineerde Novak Djokovic hoe dan ook geen acte de présence zal geven op het Amerikaanse Grand Slam-toernooi. Griekspoor zal het in de eerste ronde opnemen tegen Federico Coria uit Argentinië. Op de ATP-ranking staat de Nederlander 32 plaatsen (ATP-46 om ATP-78) hoger dan zijn opponent, die net als diens oudere broer Guillermo Coria een specialist is op gravel. Mocht Griekspoor winnen, dan treft hij mogelijk het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz in de tweede ronde.

Rus treft Amerikaanse

Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Dat is het resultaat van de loting voor het vierde grandslamtoernooi van dit jaar dat maandag begint. De 29-jarige Amerikaanse is de nummer 31 van de plaatsingslijst. Die positie bezet ze ook op de wereldranglijst. Rus (31) is de huidige nummer 96 van de wereld. Ze is de enige Nederlandse tennisster die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten.