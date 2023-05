Botic van de Zandschulp en Robin Haase naar halve finale in Rome, Demi Schuurs ook verder

Jürgen Klopp prijst ‘slimme’ Cody Gakpo bij Liverpool: ‘Hij eet voetbal’

Liverpool-trainer Jürgen Klopp is onder de indruk van de ontwikkeling van zijn aanvaller Cody Gakpo. De Duitser prijst met name het voetbalinzicht en de veelzijdigheid van de 24-jarige international van Oranje, die sinds zijn komst van PSV afgelopen winter veel minuten maakt in de Premier League.