Borst vooruit, dat ontbreekt nog bij Bertens

Raemon Sluiter was enigszins verrast toen hij vorige week in deze krant las hoe uitgesproken Kiki Bertens was over haar doel voor 2019: een grand slam winnen. Het was een stevige uitspraak, voor haar doen althans. Bescheidenheid siert de mens, en ze is er een kei in. Maar juist een beetje bravoure kan in de topsport geen kwaad. De volgende stap voor Bertens is om die toegenomen zelfverzekerdheid ook mee te nemen de baan op. Wat zou het heerlijk zijn als ze zou opkomen met de borst vooruit. Met de uitstraling: ik hoor bij de beste tien tennissters van de wereld. Denk jij het mij vandaag lastig te gaan maken? Kom maar op! Het is misschien te veel gevraagd voor iemand met het timide karakter van Bertens (27). Toch had Sluiter vanochtend graag iets meer pit gezien bij zijn pupil. Bertens bleef het antwoord schuldig toen haar tegenstandster Anastasia Pavljoetsjenkova vanaf de tweede set een paar versnellingen opschakelde: 6-3, 3-6, 3-6. De Russin (27) speelde weliswaar goed, Bertens liet zich iets te gelaten uitschakelen in de tweede ronde van de Australian Open.

Ze gaf Pavljoetsjenkova, de nummer 44 van de wereld, niet eens de ‘kans’ om de partij zelf uit te serveren, wat vaak toch moeilijker is dan het lijkt. Bertens sloeg een dubbele fout en een misser en ineens was het klaar. ,,Je zit tijdens zo’n partij toch te wachten op het moment dat ze ergens écht laat merken dat ze er nog is”, zag ook de coach. Een paar keer ‘komaan’ na een belangrijk punt, dat was het wel qua verbale en non-verbale uitspattingen.



Bertens had wel degelijk gevochten, dat was het punt niet. Ze was ook niet negatief, wat haar in het verleden wel eens parten speelde. Ieder punt stond ze er en probeerde een antwoord te vinden op het slagengeweld van Pavljoetsjenkova. Dat was in de eerste set niet nodig, toen kwamen er vooral afzwaaiers van het racket van de Russin. Toen die ballen wel ineens binnen de lijnen vielen, voelde je op de tribunes van Margaret Court Arena ook direct het aura rond Bertens veranderen. ,,Dan schuift haar petje steeds iets verder naar onderen en heeft ze de neiging daaronder te duiken. In plaats van uit te stralen: oké, laat het maar zien”, zei Sluiter. ,,Een beetje angst inboezemen. Maar ze is dan te druk met zichzelf en het oplossen van de puzzel. Wat ze uitstraalt naar de overkant, daar komt ze niet aan toe. Het is work in progress.”