Borna Coric bekroont stuntweek in Cincinnati met masterstitel

Met videoDe Kroatische tennisser Borna Coric heeft in Cincinnati zijn eerste masterstitel gepakt. De 25-jarige Coric, die als nummer 152 van de wereld begon aan het ATP-toernooi, versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in de finale in twee sets: 7-6 (0) 6-2. Coric liet daarmee zien dat hij na lange afwezigheid vanwege een schouderblessure weer helemaal terug is.

De 25-jarige Kroaat begon het toernooi op het Amerikaanse hardcourt met een zege op de Italiaanse qualifier Lorenzo Musetti en versloeg daarna allemaal geplaatste spelers: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie en in de finale ook Tsitsipas.

Nog nooit won een speler die zo laag op de wereldranglijst staat een masterstoernooi. Coric maakt dankzij zijn stunt in Cincinnati een reuzensprong op de mondiale ranking, van 152 naar 29. ,,Zonder mijn fysiotherapeut had ik hier niet op de baan gestaan”, zei de Kroaat, die begin vorig jaar een operatie aan zijn rechterschouder onderging. Coric maakte in maart in Indian Wells zijn rentree, maar hij werd op de masterstoernooien in het voorjaar steeds snel uitgeschakeld.

Coric speelde in de zomer wat challengers om ritme op te doen en won in juni op dat tweede niveau een toernooi in Italië. Coric werd zondag in Cincinnati de eerste tennisser sinds de Zweed Mikael Pernfors in 1993 die in hetzelfde jaar een challenger én een masterstoernooi wint.

,,Ik had nooit gedacht dat ik dit toernooi kon winnen”, zei de Kroaat, enkele jaren geleden de nummer 12 van de wereld. ,,Ik focus me steeds alleen op de volgende ronde. Ik zei deze week iedere keer tegen mezelf dat ik de volgende partij kon winnen. Dat heb ik vijf dagen op rij gedaan en nu sta ik hier met de beker in mijn handen.”

Het betekende voor Coric zijn derde ATP-titel, allemaal op verschillende ondergronden. In 2017 won hij het graveltoernooi van Marrakesh, een jaar later op gras in Halle.

