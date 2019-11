Boris Becker na bankroet nog twaalf jaar onder toezicht

VOETBAL VODCAST ‘Zonder die rode kaarten had Groene Ster waarschijn­lijk wel gewonnen’

4 november VLISSINGEN - Groene Ster Vlissingen leek vrijdagavond op weg naar een stunt in het thuisduel met regerend landskampioen Hovocubo. Nadat het duel na twee rode kaarten was stilgelegd en de scheidsrechters een afkoelingsperiode hadden ingelast, wisten de bezoekers de 2-0-achterstand in het restant nog om te zetten in een gelijkspel (2-2).